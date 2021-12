Biden dans le Kentucky, frappé par des tornades dévastatrices

Le président américain Joe Biden en visite à Mayfield, ville du Kentucky ravagée par une tornade, le 15 décembre 2021 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Une femme assise dans les gravats, avec des gants de protection et de grandes bottes, lève la tête vers le président des Etats-Unis, en costume bleu marine, casquette sur la tête: Joe Biden est venu mercredi promettre son aide aux habitants du Kentucky, Etat frappé par une tempête dévastatrice, dans un rare moment d'unité nationale.

Le démocrate de 79 ans, après un survol en hélicoptère, a déambulé dans Mayfield, l'une des localités les plus touchées par les tornades qui ont traversé vendredi dernier cet Etat rural et conservateur du sud-est des Etats-Unis, y faisant au moins 74 morts.

On l'a vu s'entretenir avec des habitants, et s'arrêter dans la rue pour un court instant de recueillement.

Autour de lui, des bâtiments effondrés, des amas de briques, de bois, de tôle, où s'activent des engins de chantiers et des ouvriers vêtus de jaune fluo.

"Ce que j'ai vu, c'est un groupe de gens incroyables qui se rassemblent, qui s'aident les uns les autres. Et qui sont plein d'espoir. Nous allons rester ici jusqu'à ce que ce soit fini et reconstruit", a-t-il dit aux journalistes, en finissant sa visite.

Peu avant, lors d'une réunion avec des responsables locaux dans un hangar où sont stockées des vivres et des bouteilles d'eau, le président avait lancé: "Il n'y a pas de tornades rouges ou de tornades bleues", en référence aux couleurs respectives du parti républicain et du parti démocrate, le sien.

"C'est très important que (le président) vienne. Cela montre qu'il y a encore à Washington des gens qui s'intéressent à l'Amérique rurale", a déclaré à l'AFP Bryan Wilson, avocat à Mayfield, tout en fouillant ce qui reste de son bureau à la recherche de documents à sauver.

Même tonalité chez Brad Mills, orthodontiste de 63 ans, venu avec son fils évaluer les dégâts dans le cabinet construit par son grand-père dans le centre de Mayfield.

"Nous sommes divisés sur tant de sujets mais ici, nous pouvons trouver un terrain d'entente", dit-il en référence au climat politique particulièrement aigre aux Etats-Unis.

- "Aussi longtemps que nécessaire" -

Dans ce phénomène météorologique exceptionnel, qui a aussi fait au moins 14 victimes dans le Tennessee, l'Illinois, le Missouri et l'Arkansas, Joe Biden trouve une rare occasion d'unité nationale, lui qui avait promis pendant sa campagne de rassembler l'Amérique.

Vue aérienne de Mayfield, dans le Kentucky, le 13 décembre 2021, après le passage de tornades dévastatrices. ( AFP / CHANDAN KHANNA )

Le président américain ne se rend pas en terre conquise, politiquement parlant: si le Kentucky a un gouverneur démocrate, l'Etat a donné une très large majorité au républicain Donald Trump lors de l'élection de 2020. Et lors de sa visite mercredi, les journalistes ont aperçu un drapeau au nom de Trump sur un pick-up.

Joe Biden avait pris soin, avant son départ, de ne pas politiser la visite.

"Le président voit les gens à travers la tragédie qu'ils vivent -- la douleur d'avoir perdu des proches, d'avoir perdu leur maison. (...) Il les voit comme des êtres humains, pas comme des personnes ayant des attaches partisanes", a dit mardi sa porte-parole Jen Psaki.

Joe Biden a évoqué avec de grandes précautions un lien entre ces tornades et le changement climatique, alors qu'en septembre, en constatant les ravages de la tempête Ida à New York et dans le New Jersey, il avait parlé d'"alerte rouge" climatique et saisi l'occasion de vanter ses grands projets d'investissements.

"Nous devons être très prudents. Nous ne pouvons pas dire avec une certitude absolue que c'est lié au changement climatique", a-t-il dit lundi, qualifiant seulement les tempêtes du vendredi précédent d'"inhabituelles".

