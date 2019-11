Editorial. En répondant à sa mise en examen pour corruption par une offensive contre la justice, Benyamin Nétanyahou joue un jeu d'autant plus dangereux que le jeu démocratique israélien est aujourd'hui dans l'impasse.

Editorial du « Monde ». A 70 ans, Benyamin Nétanyahou détient le record de longévité des chefs de gouvernement israéliens : il est au pouvoir sans discontinuer depuis dix ans et n'entend pas le quitter. Israël, dont on a coutume de souligner qu'il s'agit de la seule démocratie du Proche-Orient, est plongé dans une crise politique majeure, mais le premier ministre, mis en examen jeudi 21 novembre pour corruption et fraude, a visiblement décidé d'attiser les flammes plutôt que de contribuer à la recherche d'une solution à la crise.

Les calendriers judiciaire et politique se sont en effet violemment télescopés avec l'annonce, par le procureur général Avichaï Mandelblit, de la mise en examen de Benyamin Nétayahou. Après quatre ans d'enquête sur les accusations visant le premier ministre et son épouse, cette décision n'a pas vraiment surpris. Mais elle intervient à un moment où la démocratie israélienne est totalement paralysée : deux élections législatives successives cette année, en avril et en septembre, n'ont pas permis de dégager une coalition susceptible de former un gouvernement. Un tel blocage est sans précédent dans l'histoire d'Israël.

La virulence de la réaction de M. Nétanyahou à sa mise en examen laisse présager qu'une solution n'est pas près d'être trouvée. Le premier ministre et chef du Likoud a aussitôt crié à la tentative de coup d'Etat et appelé ses partisans à le soutenir, se présentant comme la victime d'un complot ourdi de longue date par ses adversaires politiques. « Chaque soir, on fait couler mon sang et celui de mon épouse et de mon fils, s'est-il écrié. Dans quelle démocratie, dans quel Etat de droit vivons-nous ? » Le leader nationaliste israélien et son entourage avaient préalablement multiplié les tentatives de délégitimation de la procédure et des équipes qui la mènent, bien que le procureur général Mandelblit ait été nommé à ce poste par M. Nétanyahou lui-même.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr