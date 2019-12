Biathlon : Simon Desthieux deuxième du sprint à Hochfilzen

Johannes Boe... et les autres. Malgré une erreur au tir debout, le Norvégien, toujours aussi rapide sur les skis, a dominé le sprint d'Hochfilzen (Autriche) (25'07"8) devant un épatant Simon Desthieux (+7''8), auteur d'un superbe dernier tour.« J'en ai mis tellement sur la fin que je suis à plat, a souri le Tricolore au micro de l'Équipe. C'était intense. C'est mieux que ce que j'espérais. On avait fait le choix de partir vers la fin et on a eu le temps de voir passer les autres et de constater que c'était assez ouvert, même si Johannes était loin devant comme souvent. On verra pour la poursuite de samedi (NDLR : où les biathlètes partent en fonction de leur classement du sprint) comment sont les jambes. Ça va encore être une belle bagarre. » Le biathlon français encore à l'honneur ! Belle 2e place de Simon Desthieux derrière l'inévitable Johannes Boe, vainqueur du sprint d'Hochfilzen pic.twitter.com/mqaqpMQRMl-- Eurosport.fr (@Eurosport_FR) December 13, 2019 Martin Fourcade, lui, n'aura pas conservé longtemps le dossard jaune de leader du classement général, qui sera sur les épaules de Boe pour la poursuite. Au vu des conditions météo et de la neige tombant en début d'épreuve, le quintuple champion olympique avait fait le pari, comme Desthieux, de partir dans les derniers. Ce qui n'a finalement eu aucune incidence sur les forces en présence.«C'est une belle performance bêtement loupée» L'homme aux onze titres de champion du monde, qui n'a pas remporté de sprint depuis mars 2018, était encore dans le match jusqu'au tir debout... et deux fautes rédhibitoires. Au final, une frustrante dixième place (+38''8). Aie, deux erreurs pour Martin Fourcade #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/aHgRl16a41-- la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 13, 2019 « Je fais une erreur sur la droite sur la deuxième balle, explique-t-il. Et la dernière, c'est une belle envolée. Je suis un peu ...