Biathlon relais masculin : Les Bleus Champions du Monde par Samuel Martin (iDalgo) Pour la troisième fois des Championnats du Monde, la Marseillaise retentira dans le ciel d'Antholz. Après les sacres de Fourcade et Jacquelin, les Français ont remporté le relais masculin, une première depuis 2001. Sur la ligne d'arrivée, ils devancent la Norvège et l'Allemagne. Partis très fort en compagnie des Allemands, les Tricolores ont été présents aux avants-postes durant l'intégralité de la course. Emilien Jacquelin et Martin Fourcade font forte impression lors des deux premiers passages. Lorsque Simon Desthieux prend le relais, la France compte plus d'une minute d'avance sur les Norvégiens mais est accompagné par Peiffer. Le skieur germanique prendra même les devants de quelques mètres juste avant de passer le témoin à Benedikt Doll. Face à Quentin Fillon-Maillot et Johannes Boe, ce dernier va craquer sur le dernier debout et laisser filer la victoire ainsi que la deuxième place. Martin Fourcade complète sa collection de médaille d'or, il a désormais triompher au moins une fois sur toutes les épreuves des Championnats du Monde.

