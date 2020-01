Biathlon : quand Martin Fourcade se prend pour Édouard Baer dans «Mission Cléopâtre»

« Vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation... » Le fameux monologue improvisé d'Edouard Baer dans « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » pour évoquer sa condition de scribe continue d'avoir de nombreux adeptes. Parmi eux, le biathlète français Martin Fourcade, qui a remporté samedi le relais en Coupe du monde de biathlon à Ruhpolding, en Allemagne, avec Simon Desthieux, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet.Après la course, le quintuple champion olympique s'est fait plaisir au micro de la chaîne L'Equipe, bien aidé par l'un de ses coéquipiers. « C'est une bonne situation de gagner le relais avant les Mondiaux ? », lui demande Desthieux. Et Fourcade, qui « aurait rêvé qu'un journaliste lui pose cette question en carrière », de réciter la tirade d'Otis dans une version légèrement remaniée pour l'adapter à sa « situation » de biathlète à succès. La première réaction de l'équipe de France, victorieuse à Ruhpolding #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/QjGKmWyLek-- la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 18, 2020 « Si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres, des gens qui m'ont donné la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi, et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée parce que, quand on a le goût de la chose, la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais la personne qui vous aide à avancer », déclame Martin Fourcade pendant qu'Emilien Jacquelin, hilare, se cache derrière ses skis. VIDÉO. Le monologue d'Édouard Baer dans « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » « Alors ce n'est pas mon cas comme je disais là parce que moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour », poursuit le septuple vainqueur du gros ...