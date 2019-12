Biathlon : quadruplé français historique à Östersund

Martin Fourcade a remporté l'individuel 20 km à Östersund (Suède), devant ses compatriotes Simon Desthieux, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin.

Le ton est donné et la saison des Français en Coupe du monde de biathlon, officiellement lancée. Mercredi 4 décembre, sur l'individuel 20 km hommes, à Östersund, en Suède, les Français ont réalisé un quadruplé historique : Martin Fourcade est monté sur la première marche du podium, devant ses compatriotes Simon Desthieux et Quentin Fillon-Maillet. Emilien Jacquelin a, lui, pris la 4e place.

Battue dimanche en ouverture de la saison par les frères Boe, l'équipe de France a donc pris sa revanche et envoyé un message aux deux Norvégiens : le cadet, Johannes, est complètement passé à côté de sa course, terminant 10e. Son frère Tarjei, a pris la 6e place.

« Une course comme en rêverait tout le monde, a résumé Simon Desthieux au micro de La Chaîne l'Equipe. On sait qu'on est une équipe forte mais de là à jouer devant comme ça... Je suis un peu sur mon petit nuage. C'est notre compétence de fartage et de ski. [Les farteurs] donnent toujours le meilleur, ils se couchent tard et se lèvent tôt. On peut les remercier aujourd'hui. »

77e succès en coupe du monde pour Fourcade

Malgré une erreur au tir et donc une minute de pénalité, sur le dernier tir debout, Martin Fourcade a bouclé ce 20 km en vainqueur, le poing rageur, signant son 77e succès en coupe du monde, le 14e obtenu sur sa piste fétiche d'Östersund. Après une saison 2018-2019 noire, le quintuple champion olympique a montré qu'il était à nouveau le patron du biathlon mondial.

