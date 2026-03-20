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Biathlon-Perrot remporte le classement général de la Coupe du monde
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 17:12

Eric Perrot a remporté vendredi le classement général de la Coupe du monde de biathlon.

À 24 ans, Eric Perrot devient le cinquième Français à décrocher le gros globe de cristal après Patrice Bailly-Salins, Raphaël Poirée, Martin Fourcade et Quentin Fillon Maillet.

Depuis sa première course en Coupe du monde, en mars 2021, le Savoyard n'a cessé de progresser au fil des saisons pour devenir un biathlète confirmé et ultra-régulier.

Vainqueur de sa première course en fin de saison 2023-2024 et troisième du général l'an passé, il a passé un nouveau cap cet hiver.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)

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