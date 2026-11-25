Biathlon-Perrot et Jeanmonnot remettent leur globe de cristal en jeu sur la Coupe du monde

Les biathlètes français Eric Perrot et Lou Jeanmonnot remettent en jeu, à partir de jeudi, leur titre de vainqueur du classement général de la Coupe du monde au sortir d'une saison olympique éprouvante.

Après une année historique, lors de laquelle l'équipe de France a hissé pour la première fois un homme et une femme au sommet du classement général de la Coupe du monde au cours d'une même saison, le circuit reprend ses droits jeudi à Kontiolahti (Finlande). Les hommes lanceront le programme par un individuel 20 km, imités le lendemain par les femmes sur la distance de 15 km.

Eric Perrot et Lou Jeanmonnot entament ainsi ce nouvel exercice avec un nouveau statut à défendre.

"J'adore les défis donc je trouve ça chouette, parce que je suis là pour être challengé", n'a pas caché Eric Perrot, la semaine dernière, devant les journalistes. "Je sors d'une saison où j'ai été le numéro un mondial. Je n'attends qu'une chose, de prouver que je me suis bien entraîné et que je suis prêt à l'être pour plusieurs années."

"Je me sens toujours à l'aise avec cette situation et je suis impatient de relever ces nouveaux défis avec ce statut qui a un peu changé."

L'an passé, le Franco-Norvégien de 25 ans a impressionné par sa régularité. Hors du top 10 à seulement deux reprises en 21 courses individuelles, il a signé 11 podiums, dont quatre victoires.

Pour ses premiers Jeux olympiques, à Milan-Cortina, Eric Perrot a également ramené l'argent sur l'individuel puis l'or lors des relais masculin et mixte.

Cette saison, il estime de nouveau la lutte pour le classement général "assez ouverte".

"Johan-Olav (Botn) est vraiment très fort, je l'attends au top de sa forme. Tommaso Giacomel sera très fort également", prévoit-il.

"DE GROS OBJECTIFS SUR LES MONDIAUX"

Chez les femmes, Lou Jeanmonnot avait réussi une très bonne première partie de saison, avant de coincer un peu après les Jeux olympiques, d'où elle avait ramené quatre médailles : l'or sur les relais mixte et féminin puis l'argent et le bronze sur l'individuel et le sprint.

En Coupe du monde, elle avait décroché neuf podiums, dont trois victoires, afin de décrocher son premier gros globe de cristal.

Son approche est toutefois différente de celle de son homologue masculin.

"Pour moi, ce qui est passé est passé et c'est une nouvelle saison qui démarre", a-t-elle dit mardi aux journalistes. "J'ai à cœur de faire de mon mieux. C'est ce qui m'anime, plus que ce que j'ai pu faire par le passé, parce que je considère que c'est derrière moi."

Cette saison, pas de Jeux olympiques mais des Mondiaux, organisés à Otepää (Estonie) en février. Un objectif majeur pour Lou Jeanmonnot, toujours en quête de son premier titre mondial en individuel.

"Je compte bien aller le chercher", dit-elle. "J'ai la chance d'avoir encore trois années devant moi (avant les JO) pour aller le chercher et j'espère être capable de le faire dès cette saison. J'ai de gros objectifs sur ces Mondiaux."

La saison de Coupe du monde se terminera en mars prochain à Oslo-Holmenkollen.

(Rédigé par Vincent Daheron)