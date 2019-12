Biathlon : Martin Fourcade, une année à quitte ou double

Allez, ne nous le cachons pas. Martin Fourcade, engagé ce dimanche sur le sprint, première preuve individuelle de la Coupe du monde, nous a offert tellement de bonheur qu'on aimerait qu'il joue encore un peu les prolongations. Mais combien de temps encore ? À la sortie des Jeux de Pyeongchang, en février 2018, le quintuple champion olympique, 31 ans désormais, s'était donné deux ans de réflexion pour savoir, notamment, s'il tenterait ou non d'améliorer son palmarès aux JO de Pékin en 2022.« Je suis fidèle à cette stratégie, je ferai le bilan à la fin de cette saison, en prenant en compte différents éléments : la performance, le plaisir, les futures opportunités et les contraintes familiales. Je vais me laisser porter. » Il jure aujourd'hui qu'il ne sait vraiment pas quelle décision il prendra. « Il y a beaucoup de choses qui pourraient me faire retarder l'entrée dans la vie active, la possibilité notamment de vivre quelque chose sur le plan collectif, mais à la maison, il y a deux petites filles qui grandissent et que je ne vois pas beaucoup. Honnêtement, je n'ai pas la réponse, j'ai besoin d'avoir ce cheminement... »« Je ne me fixe aucun objectif pour cette saison »Du coup, le biathlète, 9e ce samedi du relais mixte d'Östersund (Suède) avec l'équipe de France, s'est remis au travail, « en essayant de ne pas reproduire les mêmes erreurs que l'an passé », qui avaient transformé sa saison en calvaire. « Je n'avais pas pris le temps de me reposer, j'avais envie de prouver à mon nouvel entraîneur (Vincent Vittoz) qui avait été mon modèle sur les skis, que j'étais un bel athlète. À chaque entraînement, j'ai voulu aller plus vite, plus loin. Ajoutez à cela des obligations familiales ou extra-sportives et dès le début de saison, j'étais à bout de course et je n'ai pas réussi à me refaire. »Cette fois, Vincent Vittoz, justement, lui a demandé de mettre entre parenthèses ses ...