Biathlon : les Suédois remportent le relais

par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le second relais de l'année a été dominé par les Suédois qui avaient échoué à la seconde place en Finlande il y a une semaine. Sur le circuit de 7,5 kilomètres de Hochfilzen en Autriche, les Suédois ont bataillé face à leurs rivaux Norvégiens pour s'imposer dans le dernier relais. Côté Français, Antonin Guigonnat, Émilien Jacquelin, Fabien Claude et Quentin Fillon Maillet n'ont pas pu faire mieux que sixièmes. De la maladresse aux tirs dès les premiers relais n'a pas permis aux tricolores de jouer les premiers rôles. Prochain rendez-vous pour les quatuors le 15 janvier 2021 en Allemagne à Oberhof.

