Biathlon: Légendaire Martin Fourcade

Le biathlète français Martin Fourcade après sa victoire dans le 20 km des Mondiaux, le 19 février 2020 à Anterselva en Italie ( AFP / Tiziana FABI )

Martin Fourcade est éternel! Le Français a écrit mercredi à Anterselva une nouvelle page de sa légende en s'adjugeant un 11e titre mondial sur le plan individuel pour rejoindre dans les annales du biathlon le grand Ole-Einar Bjoerndalen.

Il y a tout juste un an, le Catalan traînait son mal-être sportif et personne n'aurait pu imaginer le voir décrocher un nouveau record. Mais le quintuple champion olympique a réussi à renaître de ses cendres et vit une seconde jeunesse depuis le mois de janvier. Il en a fait la spectaculaire démonstration en survolant l'Individuel des Championnats du monde pour enrichir encore un peu plus un palmarès proprement prodigieux.

Avec ce 11e titre mondial, le voilà désormais à égalité avec le mythique Norvégien Bjoerndalen, un succès qu'il a agrémenté d'un 25e petit globe de cristal, une autre performance historique. Tout simplement phénoménal.

En 2019, Fourcade était reparti sans médaille d'Ostersund (Suède), une première pour lui aux Mondiaux depuis 2009. Mais il n'était pas question pour lui de rééditer cet échec lors d'une édition qui pourrait bien être la dernière de son immense carrière. Cette victoire, la 6e de la saison et la 82e sur le circuit, s'ajoute au bronze du sprint (samedi) et permet au Français de 31 ans d'effacer d'ores et déjà ses déboires de 2018-2019. Il lui reste encore le relais samedi et la mass start dimanche pour embellir ce bilan mais quoi qu'il arrive, il quittera l'Italie la tête haute.

- "Fierté" -

Fourcade, plus que jamais en tête de la Coupe du monde, se rapproche également d'un 8e gros globe de cristal, ce qui acterait définitivement son retour sur le devant de la scène. Il sera ensuite temps pour lui, en fin de saison, d'annoncer la suite qu'il compte donner à son parcours de biathlète.

En attendant cette décision, Fourcade ne pouvait que savourer ce nouveau sacre qui justifie plus que jamais son surnom de "roi du biathlon". Particulièrement ému d'avoir retrouvé les sommets après avoir connu "une année galère", il n'a pas caché sa "fierté", même si les records lui importent peu.

"J'ai beaucoup répété que je n'ai jamais fait du sport pour être dans les livres d'histoire ou la marquer tout simplement, a-t-il déclaré. J'ai fait ça parce que j'aimais cette sensation de glisse, ce sport qui me poussait à me dépasser, cet environnement aussi qui me tient à cœur. J'espère sincèrement que ce record sera battu le plus vite possible. Je ne pense pas à long terme. J'ai juste envie de me faire plaisir et être le meilleur de moi-même chaque jour. Je n'ai vraiment aucune ambition de marquer l'histoire."

"J'ai galéré l'an passé, j'ai souffert, j'ai beaucoup pris sur moi, a-t-il ajouté. Mon corps et mon esprit étaient vides et je n'arrivais à pas retrouver les repères qui avaient fait de moi un bon sportif. Cela a été une grosse période de remise en question, de doute. J'ai cru que je n'arriverais pas à revenir."

- Cadeau -

En ratant sa dernière balle sur le pas de tir (19/20 au total), Fourcade a pourtant bien pensé avoir laissé échapper le titre et c'est par un cri de rage qu'il a franchi la ligne d'arrivée. Mais son grand rival Johannes Boe lui a fait un immense cadeau en faisant lui aussi une faute à son ultime tir debout. Le tenant de la Coupe du monde, toujours sans succès individuel à Anterselva, a dû finalement se contenter de l'argent devant l'Autrichien Dominik Landertinger.

"Je pense que c'est la première fois que Johannes se retrouvait dans cette situation, de devoir faire un plein pour être champion du monde, a expliqué le patron du biathlon tricolore Stéphane Bouthiaux. Il n'a pas su la gérer. Je savais que Martin ne repartirait pas d'ici satisfait avec une médaille de bronze. Je suis vraiment super content pour lui. Ce titre vient de l'expérience, d'une course gérée magnifiquement jusqu'à la dernière balle."

Avant de quitter l'Italie, Fourcade aura une ultime mission: gagner enfin une médaille d'or avec ses copains du relais samedi. En cas de réussite, il aura ainsi bouclé la boucle pour de bon et tiré totalement un trait sur ses malheurs de l'hiver dernier.

