Biathlon : La Norvège sacrée pendant que la France coule par Samuel Martin (iDalgo) Après un jour de repos, les Championnats du Monde ont repris à Antholz avec le relais féminin. Au top depuis le début de la compétition, la Norvège est venu triompher devant l'Allemagne et l'Ukraine. Tout s'est joué dans le dernier tour puisqu'à l'entame du dernier tir, Roeiseland et Hanna Öberg étaient à la lutte pour la gagne. La Suédoise craque totalement alors que la Scandinave saisit sa chance pour remporter sa 6e médaille en autant de courses. Avec un tour de pénalité à réaliser, Öeberg finira seulement à la 5eme place. Pour les Françaises, la débacle sur le pas de tir continue. Aucune relayeuse n'est parvenu à tirer son épingle du jeu, résultat : 19 fautes et 5 tours de pénalités pour des Tricolores qui achèvent cette épreuve à la 14e position à 3'44 de la tête. Place désormais à la mass-start demain pour éviter de repartir bredouille.

