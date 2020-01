Biathlon : la France impériale sur les relais à Pokljuka

Quelle journée pour l'équipe de France de biathlon. Ce samedi, les Tricolores ont remporté le relais mixte simple (un homme et une femme) et le relais mixte (deux hommes et deux femmes).La journée avait débuté avec la quatrième victoire pour le clan français en relais mixte simple, depuis son instauration en 2014-2015. Émilien Jacquelin et Anaïs Bescond ont remporté la course à Pokljuka (Slovénie), devant l'Estonie et l'Autriche. Ils sont les premiers Tricolores à s'imposer sur le format depuis Antonin Guigonnat et Anaïs Chevalier en mars 2018. SUBLIME Magnifique course de @BescondAnais et @EmilienJck qui remportent le Relais Mixte Simple #biathlon de @BiatlonPokljuka null30e PODIUM de la saison pour les Nordic Focus pic.twitter.com/BUQNOq4DWO-- FFS (@FedFranceSki) January 25, 2020 Sur la neige slovène, le duo français est resté tout au long à l'avant de la course. Avec Jacquelin comme premier et troisième relayeur, et Bescond en tant que deuxième et dernière relayeuse, les deux biathlètes n'ont jamais commis de pénalité. Malgré cinq pioches au tir, ils ont évité l'erreur de trop qui les aurait envoyés sur l'anneau de pénalité.La victoire s'est dessinée en fin de course. Partie au contact de la leader, Karoline Offigstad Knotten, Anaïs Bescond a réalisé un dernier relais parfait. Elle s'est montrée solide sur le dernier tir pour résister à cinq skieuses parties à ses trousses. Puis sur les skis, la Française de 32 ans a réussi à garder son avance, malgré le retour de ses concurrentes. Troisième vendredi de l'individuel, Bescond s'offre un nouveau podium dans ce week-end de Coupe du monde à Pokljuka.30e et 31e podiums français de la saisonTrois heures plus tard, une autre équipe de France a coupé la ligne d'arrivée de Pokljuka en tête. Le relais mixte bleu, composé de Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Justine Braisaz et Julia Simon, s'est imposé avec autorité.Tout comme leurs ...