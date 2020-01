Biathlon : «Johannes Boe reste le plus dangereux», juge Martin Fourcade

« La Mecque » du biathlon a bien réussi à Martin Fourcade. À Ruhpolding (Allemagne), le leader du classement général de la Coupe du monde s'est régalé, signant trois succès, le dernier ce dimanche, (sprint, relais, poursuite) en autant de courses disputées.Il compte désormais 71 points d'avance sur Quentin Fillon Maillet, deuxième de la poursuite dimanche, et 133 sur Johannes Boe, en congé paternité depuis le début de l'année. Malgré ce confortable matelas, le quintuple champion olympique reste vigilant, alors que son rival devrait reprendre la compétition jeudi prochain à Polkjuka (Slovénie).Avec ce triplé réalisé à Ruhpolding, vous êtes invaincu sur les courses individuelles depuis le début de l'année...MARTIN FOURCADE. Mon début d'année est parfait pour l'instant. Je vais essayer de continuer à surfer sur cette bonne dynamique. Cette saison, j'avais besoin de retrouver de la confiance. J'ai réussi à gagner dès la première étape à Ostersund, et, après, j'ai un peu décompressé. La trêve m'a fait du bien et me permet de mieux redémarrer.Vous avez été impérial au tir sur toute la semaine, en ne ratant aucune cible. Comment l'expliquez-vous ?À Ruhpolding, le pas de tir est abordable. Mais j'ai quand même eu un peu de réussite pour réaliser cette performance exceptionnelle. J'étais fatigué avant la poursuite, j'ai dû me faire violence pour réaliser un 20/20. Mon niveau de tir se situe entre celui d'aujourd'hui, et celui du mois de décembre, quand j'avais un peu plus de difficultés. LE DOUBLÉ FRANÇAIS sur la poursuite hommes à Ruhpolding Martin Fourcade remporte la course devant Quentin Fillon Maillet et Vetle Sjåstad Christiansen et Simon Desthieux !#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/Qu9dZOVECv-- la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 19, 2020 Vous terminez la poursuite devant Fillon Maillet, et trois autres tricolores se classent parmi les huit premiers. Quel regard ...