Biathlon-Jeanmonnot revancharde en Coupe du monde après sa désillusion de l'an passé

La Française Lou Jeanmonnot aborde "revancharde" la nouvelle saison de Coupe du monde de biathlon, samedi à Östersund (Suède), huit mois après sa cruelle chute à quelques centaines de mètres de l'arrivée de la dernière course qui l'avait privée de la victoire au classement général.

En mars dernier, la Jurassienne et l'Allemande Franziska Preuss se disputaient le globe de cristal lors de la 21e et dernière course individuelle de la saison, la mass start d'Oslo-Holmenkollen, lorsque la Tricolore, au coude-à-coude avec sa rivale, avait chuté dans un virage du dernier tour.

Le temps de se relever, Franziska Preuss s'était envolée pour ravir la victoire tandis que Lou Jeanmonnot prenait la troisième place. Un résultat qui offrait le classement général de la Coupe du monde à l'Allemande alors que la native de Pontarlier (Doubs) comptait cinq points d'avance au départ de cette dernière course.

"Émotionnellement, je m'en suis rapidement remise parce que j'étais très bien entourée", a-t-elle expliqué au début du mois lors d'un point presse. "Puis dans un second temps, j'ai réussi à prendre le recul nécessaire pour me dire que j'ai eu le maillot jaune (de leader du classement général) pendant deux jours quand Franziska (Preuss) l'a eu pendant toute la saison. Il y a eu une forme de logique."

Deuxième du général pour la deuxième saison consécutive, la biathlète de 27 ans veut tirer de cette désillusion une force.

"Je me sens encore remplie de l'expérience que j'ai pu en tirer. Ça m'apporte énormément de confiance en moi et je pense que c'est la clé pour performer. Je suis très motivée et revancharde", affirme-t-elle. "Ça m'a permis de vivre des conditions, des contextes complètement différents et extrêmement stressants qui me serviront l'année prochaine. Tout ce que j'ai pu faire pourra, j'espère, m'aider à réaliser encore mieux l'année prochaine."

"UNE VILAINE CONFIANCE EN MOI"

Si elle a couru sa première course en Coupe du monde en fin de saison 2020-2021, la triple médaillée de bronze mondiale (sprint et mass start 2024, individuel 2025) ne disputait l'année dernière que son troisième exercice complet au plus haut niveau.

"Ma progression a été tellement grande au fil des trois dernières années. Je suis passée d'une très vilaine confiance en moi à une grande fierté d'être deux fois deuxième du général. Le moi d'il y a cinq ans n'y croirait pas", assure-t-elle.

Lou Jeanmonnot connaît sa marge de progression : réussir à maintenir son niveau de performance quand elle est attendue. Elle avait par exemple pris la 17e place du sprint de Kontiolahti (Finlande) en début de saison dernière avec le dossard jaune sur le dos ou alors n'avait pas fait mieux qu'une 14e place sur les trois courses disputées devant le bouillant public français, au Grand-Bornand (Haute-Savoie).

"J'ai l'impression que chaque course qui a été une déconvenue sportive pour elle l'a rendue plus forte", estime sa coéquipière et amie Justine Braisaz-Bouchet, championne olympique de la mass start en 2022. "Sincèrement, je suis vraiment admirative de l'athlète qu'elle est."

Lauréate du classement de la Coupe du monde de mass start en 2024 puis de poursuite et d'individuel en 2025, Lou Jeanmonnot devrait vivre ses premiers Jeux olympiques, du 6 au 22 février 2026 sur le site d'Antholz-Anterselva en Italie.

"Je suis excitée à l'idée de faire une saison olympique. Ce sera ma première, c'est nouveau et j'ai hâte de découvrir", dit-elle. "Les JO, c'est ce que je vise, le but final, mais la Coupe du monde s'inscrit très bien dans le chemin pour y arriver. Il n'y a pas de concessions à faire."

