Biathlon : Jacquelin 2e au Grand Bornand, les Français en vue

Les Bleus ont régalé le public du Grand Bornand tout au long du week-end. Grâce la deuxième place d'Emilien Jacquelin ce dimanche sur la mass start (course en départ groupé), chacune des trois courses sur la neige de Haute-Savoie a vu un Français monté sur le podium. Quentin Fillon Maillet avait fini troisième du sprint vendredi et deuxième de la poursuite samedi.Ce dimanche, pour la dernière course de l'année 2019, le clan bleu a défié la sélection norvégienne, et plus précisément les frères Boe. Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Quentin Fillon Maillet, Johannes Boe et Tarjei Boe ont vite creusé l'écart avec le reste de la troupe. Dans ce petit groupe, Johannes a montré qu'il était bien le plus fort, notamment sur les skis. Trop rapide, précis au tir (19/20), le tenant du titre de la Coupe du monde s'est logiquement imposé. Johannes Bø grand vainqueur de la mass start au Grand Bornand !#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/5jKzzkpqyN-- la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 22, 2019 Quatre Français dans le Top 10Derrière, il y a eu bagarre au sein du quatuor pour décrocher les deux autres places sur le podium. Emilien Jacquelin a été le plus tranchant. Le Français de 24 ans, grâce à un dernier tir rapide et sans faute, s'est donné les moyens d'aller chercher le meilleur résultat de sa carrière. Il a décroché la deuxième place, huit jours après son premier podium (3e sur la poursuite d'Hochfilzen). Tarjei Boe se classe troisième.Derrière, un duo français prend les 4e et 5e places, respectivement pour Quentin Fillon Maillet et Martin Fourcade. Un dernier Français a réussi à intégrer le top 10, en la personne de Simon Desthieux dixième.L'année 2019 est donc close pour les garçons. Ils reprendront le 10 janvier à Oberhof, en Allemagne, avec le sprint. Johannes Boe, actuel leader du classement général, pourrait d'ailleurs manquer la reprise. Il a affirmé son intention de manquer le mois ...