Biathlon-Fourcade récupère officiellement un 6e or olympique et devient le Français le plus titré aux JO

19 septembre - L'ancien biathlète français Martin Fourcade est devenu vendredi le Français le plus titré aux Jeux olympiques, été et hiver confondus, puisque le Comité international olympique (CIO) lui a officiellement réattribué la médaille d'or de la mass start des Jeux de Vancouver 2010 après la disqualification du Russe Evgueni Oustiougov pour violation des règles antidopage.

Initialement deuxième, Martin Fourcade récupère donc un sixième titre olympique qui lui permet de dépasser les cinq titres du judoka Teddy Riner.

La chambre d'appel du Tribunal arbitral du sport (TAS) avait rejeté en novembre 2024 l'appel formulé par Evgueni Oustiougov et lui avait infligé une suspension de quatre ans ainsi que l'annulation de ses résultats entre le 24 janvier 2010 et sa retraite à la fin de la saison 2013/2014 pour des "anomalies identifiées dans son passeport biologique".

Le dernier recours du Russe devant le Tribunal fédéral suisse (TSF) a également été rejeté en mai dernier et il ne manquait plus qu'à la commission exécutive du CIO, réunie cette semaine à Milan (Italie), de confirmer la réattribution des médailles de la mass start des Jeux de Vancouver 2010.

Martin Fourcade totalise désormais sept médailles olympiques dont six en or obtenues sur trois éditions : la mass start en 2010, l'individuel et la poursuite à Sotchi en 2014 ainsi que la poursuite, la mass start et le relais mixte à Pyeongchang en 2018.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)