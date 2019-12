Biathlon : Fourcade gagne, quadruplé historique pour la France

353 ! C'est le nombre de jours entre la dernière victoire de Martin Fourcade en Coupe du monde de biathlon à Hochfilzen en Autriche et celle d'aujourd'hui à Ostersund en Suède.Cinquième du sprint ce dimanche lors de la manche inaugurale de la saison avec d'excellentes prestations sur les skis (2e temps), ses deux fautes au tir lui avaient coûté une place sur le podium. Mais ce mercredi, sa régularité au tir lui permet de monter pour la 141e fois de sa carrière sur un podium et la 77e fois sur la plus haute marche.Cerise sur le gâteau, il devance trois Français sur la ligne : Simon Desthieux et Quentin Fillon-Maillet qui l'accompagnent sur le podium. Alors qu'Emilien Jacquelin termine quatrième de cette course, son meilleur résultat en individuel. Fabien Claude, termine à la 7e place. Cinq Français dans les sept premiers, c'est tout simplement historique.DémonstrationSimon Desthieux qui a longtemps cru à la victoire, s'incline avec le sourire sur la ligne d'arrivée : « Une course comme en rêverait tout le monde. On sait qu'on est une équipe forte mais de là à jouer devant comme ça. Je suis un peu sur mon petit nuage. »La démonstration française est d'autant plus impressionnante que le premier étranger, le Suisse Benjamin Weger, se classe cinquième à 1'51'' de Martin Fourcade. Johannes Boe, le « successeur » du Français finit à la 6e place à plus de 2'30''. Martin Fourcade: « C'est une grande fierté" #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/h6ZGGAe48y-- la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 4, 2019 Avec cette victoire, Martin Fourcade retrouve le maillot jaune de leader de la Coupe du monde : « C'est une des plus grosses satisfactions de ma carrière. L'année dernière fut difficile et revenir à ce niveau est une énorme fierté, c'est une belle récompense pour moi et pour tout l'encadrement. » « Après deux courses, poursuit-il, j'ai la certitude de savoir que j'ai ...