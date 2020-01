Biathlon : Fillon-Maillet s'impose, Fourcade perd du terrain

On attendait Martin Fourcade et son duel explosif avec le Norvégien Johannes Boe. On a vu Quentin Fillon Maillet ! Celui qui est surnommé « le Morbac » -- pour sa faculté à ne jamais rien lâcher -- a remporté, ce dimanche, la mass start de Pokljuka en Slovénie. Dernière répétition générale avec les Mondiaux d'Anterselva (Italie), du 13 au 23 février.Fillon Maillet, 27 ans, termine devant l'Allemand Benedikt Doll (à 10'') et Johannes Boe (à 10''3). C'est son 3e succès sur le circuit, le premier de la saison, après de nombreuses places d'honneur. Le mois de janvier lui va bien car il avait remporté sa première mass start, l'an dernier à Anterselva, lors de la dernière sortie du mois. Il confirme qu'il est l'une des valeurs sûres des Bleus derrière Martin Fourcade.Deuxième du classement général après avoir été le premier Français l'année dernière (3e), le Jurassien a pris une nouvelle dimension, faisant preuve d'une belle régularité avec six podiums déjà au compteur cet hiver. Après les places d'honneur, les honneurs. Knowing that there were a lot of contenders for the win, @fillonmailletquentin had to shoot clean at the final standing, which he successfuly did, taking his first mass start victory in #POK20. You can watch the competition again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/HJN09RRYuj-- IBU World Cup (@IBU_WC) January 26, 2020 « Je concrétise un beau début de saison, a déclaré Fillon-Maillet sur la Chaîne L'Equipe. La victoire n'était pas loin à plusieurs reprises cette saison mais ça se jouait à de petits détails, une balle loupée, une moins bonne forme sur les skis. Mais aujourd'hui, j'avais de super jambes, de super sensations. Avec la victoire sur le relais mixte hier, j'étais en pleine confiance. C'est beaucoup d'émotions et une grande fierté. »«Une course compliquée» pour FourcadeLa journée s'est moins bien passée pour son leader Martin ...