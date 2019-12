Biathlon : Fillon-Maillet 2e de la poursuite, Fourcade et les Françaises en retrait

Fortune diverse pour les Français ce samedi au Grand-Bornand, en Haute-Savoie, lors de la poursuite individuelle (12,5 km). Troisième du sprint vendredi, Quentin Fillon-Maillet a tenu tête jusqu'au bout au vainqueur du jour Johannes Boe. Impeccable au tir (20/20), le biathlète de 27 ans, qui signe son troisième podium individuel de la saison, vient échouer à 22 secondes du Norvégien, solidement installé au sommet du classement général de la Coupe du monde.« Dans le quatrième tour, Johannes et moi avons travaillé tous les deux, et je savais que s'il ne ratait pas son dernier tir, ce serait difficile pour la victoire », a analysé le skieur de 27 ans au micro de la chaîne L'Équipe à l'issue de la course. Le podium de la poursuite !null Johannes Bønull Quentin Fillon Mailletnull Christiansen#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/tYvFm5YSvY-- la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 21, 2019 Encore deux fautes pour FourcadeParti trop loin (12e) à l'issue d'un sprint décevant, Martin Fourcade n'a pas pu combler l'écart qui le séparait du podium. Le quintuple champion olympique, deux fois fautif derrière la carabine, doit se contenter de la septième place, juste derrière Émilien Jacquelin, deuxième Français du jour. « Ces balles-là, je n'ai pas le droit de les louper », pestait Martin Fourcade au micro de la Chaîne L'Équipe. Il attend « le petit brin de réussite » à même de faire basculer ses courses.Vainqueur de l'épreuve individuelle d'Östersund (Suède) au début du mois lors de la première étape de la saison, Fourcade est toujours à la recherche de ses meilleures sensations après un hiver décevant l'année dernière. Le septuple lauréat de la Coupe du monde n'a pris que la dixième place du sprint et de la poursuite individuelle à Hochfilzen (Autriche).Sixième du classement général, le Français va devoir se reprendre dès ce dimanche lors de la Mass Start (12h10) pour combler une ...