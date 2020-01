Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biathlon féminin : le relais français 2e derrière la Norvège Reuters • 17/01/2020 à 16:06









Biathlon féminin : le relais français 2e derrière la Norvège par Samuel Martin (iDalgo) Les semaines se suivent et se ressemblent pour la Coupe du Monde de biathlon féminin. Comme la semaine passée à Oberhof (3e), le relais français termine une nouvelle fois sur le podium (2e) à Ruhpolding. Elles sont devancées d'une dizaine de secondes par les incontournables norvégiennes qui surfent sur la discipline en ce moment, le podium est complété par la Suisse (+20,7). Pourtant, les Tricolores sont parfaitement lancées par Julia Simon et Anaïs Bescond. A la mi-course, la France est première, en mettant les Scandinaves à plus de 45 secondes. Mais la troisième relayeuse de la Norvège du nom de Tiril Eckhoff leur permet de revenir totalement dans la course avant que Marte Olsbu Røiseland termine totalement le travail en dominant Justine Braisaz dans le dernier tour. Les filles termineront leur week-end allemand dimanche lors de la poursuite (12h15).

