Biathlon : «Cette sensation de maîtrise m'avait manqué», déclare Martin Fourcade

Fort de sa 79e victoire en Coupe du monde, décrochée ce dimanche lors de la mass start d'Oberhof (Allemagne), Martin Fourcade poursuit sa moisson en 2020. Déjà vainqueur du sprint vendredi et 2e du relais avec les Bleus samedi, le quintuple champion olympique engrange de la confiance. Il s'est livré sur son regain de forme et ses ambitions pour la suite.Vous avez pris et assumé vos responsabilités lors de cette course. Avez-vous eu le sentiment de vous retrouver ?MARTIN FOURCADE. Oui, je me suis vraiment fait plaisir. Je suis arrivé à maîtriser cette course. Malgré mes victoires et mes bonnes sensations depuis le début de saison, j'avais à cœur de réaliser une course comme celle-là, de retrouver des sensations qui m'avaient manqué la saison dernière. C'est un grand bonheur. Mais oui le doublé français ! null Martin Fourcade remporte la mass start et repart avec le dossard de leader null Simon Desthieux prend une superbe 3e place #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/tCvOuFQRoI-- la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 12, 2020 Comment expliquer ce début d'année quasi parfait ?Il n'y a pas eu de déclic ou de prise de conscience particulière. J'avais beaucoup d'appréhension en début de saison puisque j'avais certaines réponses l'été dernier, mais pas toutes celles que j'espérais. La saison a été bien lancée à Östersund (Suède) (NDLR : victoire sur l'individuel avec un quadruplé tricolore). Les deux semaines suivantes ont toutefois été moins bonnes en décembre. Je repars sur de meilleures bases en janvier avec moins appréhension et la possibilité de m'exprimer plus librement.L'absence de votre rival norvégien Johannes Boe, en attente de la naissance de son premier enfant, a-t-elle aidé à ce regain confiance ?Cela m'a permis de me faire confiance et de me faire plaisir. Cela a son importance, non pas parce qu'il aurait peut-être gagné aujourd'hui (NDLR : dimanche), mais parce que ...