Biathlon: Braisaz-Bouchet remporte la poursuite devant Simon

La Français Justine Braisaz-Bouchet célèbre sa victoire dans la poursuite 10 km de coupe du monde de biathlon à Lenzerheide, en Suisse, le 16 décembre 2023. ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Double dose de doublé pour les biathlètes françaises: deux jours après son succès en sprint, Justine Braisaz-Bouchet a signé une nouvelle victoire en remportant la poursuite samedi à Lenzerheide (Suisse), devant Julia Simon, lauréate de la Coupe du monde la saison passée.

Les deux biathlètes, locomotives d'une équipe de France aux avant-postes en ce début hiver, sont opposées sur le terrain judiciaire depuis le dépôt de deux plaintes contre Simon, dont une par Braisaz-Bouchet, pour fraude à la carte bancaire.

"A votre avis, ça a l'air de nous poser problème?", a lancé Simon après la course lors d'un point presse en visioconférence.

"Sportivement parlant aujourd'hui (samedi), on a mis les points sur les i, si certains avaient encore des questions. C'est une grande biathlète, c'était une super bataille aujourd'hui", a-t-elle ajouté.

"Je vais mettre tout de suite les choses au clair : je pense avoir toujours été fair-play. Je sais reconnaître les grosses performances et les qualités de chaque biathlète. Julia a de grandes qualités de biathlète. L'affaire qui nous concerne n'a pas sa place sur le stade", a abondé Braisaz-Bouchet.

- Félicitations et sourires -

Justine Braisaz-Bouchet franchit en vainqueur la ligne d'arrivée de la poursuite 10 km de coupe du monde de biathlon à Lenzerheide en Suisse, le 16 décembre 2023. ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Les deux Françaises, après s'être livré une bataille sur la piste (Braisaz-Bouchet n'avait que sept secondes d'avance sur Simon après le dernier tir debout), se sont félicitées poing contre poing dans l'aire d'arrivée et ont discuté ensemble tout sourire avant de monter sur le podium.

"C'était un bon moment, un doublé du biathlon français, un doublé du club des Saisies, ce n'est pas tous les jours", a souligné Julia Simon.

Pour Braisaz-Bouchet, les courses de Lenzerheide, où se dérouleront en altitude (1.500 m) les Championnats du monde de biathlon en février 2025, marquent son retour au tout premier plan, après une pause maternité l'hiver dernier.

Dimanche, elle aura l'occasion de réaliser un très rare triplé individuel en un week-end de Coupe du monde, avec la mass start, discipline dont elle est la championne olympique en titre après son sacre aux Jeux de Pékin en 2022.

"Je me suis préparée avec tous les scénarios possibles : le premier, être en tête et m'amuser devant, le second, c'était de voir les autres revenir de l'arrière. J'avais juste envie de jouer sur la piste et d'être stratège", a apprécié Braisaz-Bouchet.

Justine Braisaz-Bouchet (à gauche) et Julia Simon côté à côte sur le stand de tir lors de la poursuite 10 km de coupe du monde de biathlon à Lenzerheide, en Suisse, le 16 décembre 2023. ( AFP / Fabrice COFFRINI )

- Simon a "évacué" ses "petits doutes" -

Avec cette septième victoire individuelle en Coupe du monde (la huitième de sa carrière en y ajoutant le titre olympique de la mass start), elle se rapproche à la deuxième place du classement général de la Coupe du monde, à 35 points de la Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold (372 contre 337).

De son côté, Simon, tenante du gros globe de cristal, signe son premier podium de l'hiver. "C'était un bon début de saison, j'étais souvent placée mais jamais récompensée. Je suis très contente d'être montée sur la deuxième marche de ce podium", a-t-elle souligné.

"On a pas mal discuté avec les coaches, j'ai évacué ces petits doutes. Je me suis reconcentrée sur l'essentiel, ma gestion de course, les points techniques, ce que j'ai fait l'an dernier et qui a marché", a expliqué Simon, qui avait avoué être "épuisée mentalement" après la course individuelle d'ouverture à Östersund (Suède).

Après le doublé sprint/poursuite de Lou Jeanmonnot début décembre en Suède lors de la première étape de la Coupe du monde, il s'agit de la quatrième victoire française en sept courses individuelles féminines disputées.

Jeanmonnot, infectée par le Covid-19 après l'étape de Hochfilzen (Autriche) la semaine dernière, n'a pas participé au sprint ni à la poursuite à Lenzerheide.

Chez les hommes, le début de saison est moins brillant. Samedi, Quentin Fillon Maillet a pris la sixième place de la poursuite, égalant la meilleure performance des Français, comme Emilien Jacquelin la semaine dernière sur la poursuite de Hochfilzen (Autriche).