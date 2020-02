Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biarritz s'impose, Rouen renverse Oyonnax Reuters • 14/02/2020 à 23:02









Biarritz s'impose, Rouen renverse Oyonnax par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Biarritz Olympique est venu gagner à Vannes pour le compte de la 20e journée de Pro D2. Les Basques remportent un match capital dans la course au barrages, 27 à 24. Dominateurs en première période, ils se sont faits peur en encaissant deux essais dans le dernier quart d'heure mais s'en sortent avec les 4 points et passent cinquième. Le RC Vannes est toujours septième, à deux points de Nevers. Devant son public, Oyonnax, troisième, s'est fait surprendre par Rouen, avant-dernier de Pro D2 (22-23). L'USO menait 13 à 3 à la mi-temps avant la bonne réaction des Normands. Dans les autres rencontres de la soirée, Carcassone a battu Mont-de-Marsan après avoir tremblé en fin de match (37-35), alors que Soyaux-Angoulême a enfoncé Valence, lanterne rouge du championnat (36-34). Béziers est venu à bout d'Aurillac, 16-12, et Montauban s'est incliné en Provence (36-20).

