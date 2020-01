Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Béziers recrute à Monaco, Vallejo à Grenade Reuters • 24/01/2020 à 19:36









Béziers recrute à Monaco, Vallejo à Grenade par Samuel Martin (iDalgo) Descendu l'année passée de Ligue 2, Béziers n'est pas encore assuré de se maintenir en National. Pour éviter une nouvelle relégation, les dirigeants comptent bien y mettre les moyens. Julien Serrano arrive en prêt en provenance de Monaco où il était en manque de temps de jeu. Pendant ce temps, Matheus Pereira a lui décidé de mettre un terme à son prêt du côté de Dijon, il était arrivé l'été dernier et n'est apparu qu'à 10 reprises en Ligue 1. Lui aussi était parti provisoirement à Wolverhampton, Jesus Vallejo revient au Real Madrid et repart directement à Grenade jusqu'à la fin de la saison. En Italie, la SPAL enregistre la signature de Kevin Bonifazi (Torino) alors que Valentino Lazaro (Inter) fait ses valises en direction de Newcastle. A Brighton, l'option d'achat d'Aaron Mooy a été levée, l'Australien a conclut un bail de 3 ans.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.