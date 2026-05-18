Beye : « La Ligue Europa, il faut la respecter »

Un beau lot de consolation. L’OM termine cinquième de Ligue 1 grâce à sa victoire sur Rennes dimanche soir (3-1). Le club phocéen jouera donc la Ligue Europa la saison prochaine. « On est à deux points (de Lille, directement qualifié pour la Ligue des champions) , on pourrait avoir des regrets, mais à la fin des 34 journées, on a les points qu’on a » , commentait Habib Beye au micro de Ligue 1+.

L’entraîneur marseillais préfère voir le verre à moitié plein après une fin de saison extrêmement tendue : « Il ne faut jamais galvauder une Coupe d’Europe . Ce n’était pas simple de faire une qualification en Ligue des champions deux années de suite. On est cinquième, il faut assumer. Et il faut surtout apprécier le fait qu’on est en Coupe d’Europe. » …

QB pour SOFOOT.com