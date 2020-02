Beto O'Rourke : « Trump a tenté de détruire l'idée même de l'Amérique »

Lors du passage de Michael Bloomberg à El Paso, au Texas, Beto O'Rourke, 47 ans, a largement battu le candidat démocrate à l'applaudimètre. « C'est dur, de faire mieux qu'une rockstar locale », a souri l'aspirant à la présidence. Beto O'Rourke est né ici, où il est connu pour son bref passé de bassiste dans un groupe de rock punk, puis son investissement dans la politique locale : le conseil municipal et la Chambre des représentants, où il a fait trois mandats. En 2018, il a échoué face au républicain Ted Cruz au Sénat. Il s'est ensuite lancé dans la campagne présidentielle de 2020, mais a abandonné en novembre 2019. Bilingue en espagnol, c'est un passionné d'Histoire, notamment de la frontière. De sa terrasse, on aperçoit les maisons basses de Ciudad Juarez, s?ur jumelle mexicaine d'El Paso, de l'autre côté du Rio Grande et du mur construit par George W. Bush. La maison de « Beto », comme on l'appelle ici, est un monument historique d'El Paso. En 1915, le révolutionnaire mexicain Pancho Villa y rencontra le général nord-américain Hugh Scott pour tenter de mettre fin aux violences de la guerre civile mexicaine, qui débordait sur la frontière. Entretien.Le Point : En quelle mesure la politique de Trump a-t-elle affecté la vie à la frontière ?Beto O'Rourke : Il y a un niveau d'inhumanité inédit à notre époque. Il existe des analogies historiques d'il y a cent ans, mais de mon vivant, on n'avait jamais vu d'enfants enfermés...