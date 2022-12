Beto Márcico : "Messi est devenu un peu maradonien"

Légende du Toulouse FC (1985-1992), avec qui il avait éliminé le Naples de Diego Maradona en Coupe de l'UEFA en 1986, Beto Márcico (62 ans), champion d'Argentine avec Boca Juniors en 1992, a célébré le sacre de sa sélection, mais est vite revenu à la réalité d'un pays en proie à de lourdes difficultés économiques. Il raconte.

"Messi a acquis un charisme sur cette Coupe du monde, voire depuis la dernière Copa América. À partir de là, le public argentin a commencé à l'aimer."

Je le vis tranquillement et très différemment du public argentin. Je n'ai pas vécu le match et la fête de la même façon, du fait d'avoir été joueur. Ce n'est pas du tout la folie des supporters argentins, qui sont des fanatiques. Je suis très heureux, mais il y a toujours une limite pour "nous", les joueurs.Il ne faut pas oublier qu'il y a trois ans, même un peu moins, le public n'aimait pas Messi ! Il l'insultait, il disait qu'il ne chantait pas l'hymne, etc. Et, d'un coup, ça a changé. Pourquoi ? Parce que Messi est devenu un peu "maradonien". Il s'est disputé avec les arbitres, avec les Pays-Bas... Je le disais à des copains hier :On a eu Maradona, le meilleur au monde, on a eu la Coupe du monde. Puis on a eu Messi, et on a désormais un autre titre. C'est très important.Maradona. Pour sa personnalité sur le terrain, d'abord. Messi a acquis un charisme sur cette Coupe du monde, voire depuis la dernière Copa América. À partir de là, le public argentin a commencé à l'aimer. Avant, il était aimé, mais pas de la même façon qu'aujourd'hui. Ensuite, pour la concurrence qu'a eue Maradona, elle n'était pas aussi forte pour Messi. Maradona avait Platini, Van Basten, Gullit... Au moins dix joueurs pas loin de son niveau. Aujourd'hui, mon classement, c'est : Maradona, Platini, Pelé, Messi, Di Stéfano et Cruyff.J'étais à la maison avec mes enfants et deux amis français. Mes enfants n'étaient pas très contents, ils voulaient que la France gagne, car ils sont français !