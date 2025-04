Bétharram: la sortie d'un livre devancée par une interview de la fille de Bayrou

Alain Esquerre, porte-parole du collectif des victimes de Bétharram, devant l'entrée du collège "Le Beau Rameau", le 28 mars 2025 à Lestelle-Bétharram, dans les Pyrénées-Atlantiques ( AFP / Gaizka IROZ )

L'interview d'une fille de François Bayrou a fait de l'ombre à la sortie, jeudi, du livre du porte-parole des victimes de Bétharram, Alain Esquerre, qui retrace son combat contre le "déni collectif" des violences de l'institution catholique et appelle à "ne plus regarder ailleurs".

Dans une interview à Paris Match publiée mardi, Hélène Perlant, l'aînée du Premier ministre, a révélé qu'adolescente, lors d'un camp d'été, elle fut rouée de coups par un curé officiant dans le collège de filles dirigé par la congrégation religieuse au cœur du scandale, où elle était scolarisée.

"On se doutait que c'est ça qui serait mis en avant, c'est malheureux pour les victimes parce que ça leur vole un peu la vedette", a déclaré Alain Esquerre mercredi à l'AFP, ajoutant que la fille de François Bayrou était aussi "très agacée" par la situation.

"C'est très injuste, tout le monde parle de Paris Match, le livre n'est quasiment plus signalé", a insisté Alain Esquerre.

L'avant-dernier chapitre de son ouvrage "Le Silence de Bétharram" (éd. Michel Lafon) est consacré à "Hélène". Elle y raconte les violences qu'elle a subies, affirmant n'en avoir jamais parlé à ses parents.

"En tant que père de famille, ça me poignarde le cœur (...) Qu'on ne l'ait pas su et que des dérives de cet ordre aient eu lieu, pour moi, c'est presque insupportable", a réagi mercredi le chef du gouvernement lors d'un déplacement en Isère.

Mais sa fille "n'est pas le centre de l'affaire", a-t-il ajouté, "et en tant que responsable public, qui dépasse le père de famille, c'est aux victimes que je pense".

- "Une victime quelconque" -

Le Premier ministre Alain Bayrou en visite à Saint-Quentin Fallavier (Isère), le 23 mars 2025 ( POOL / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Hélène Perlant a contacté Alain Esquerre le 21 février, en lui précisant d'emblée qu'elle ne voulait pas parler du "scandale Bayrou" mais partager ses réflexions sur le "déni collectif" qui a entouré, des décennies durant, les violences commises à Bétharram.

Dans l'interview à Paris Match, Hélène Perlant répond en revanche à plusieurs questions concernant son père, qui doit être entendu le 14 mai par la commission d'enquête parlementaire née du scandale.

Accusé d'avoir été au courant, dans le passé, des agissements dénoncés aujourd'hui par d'anciens élèves, et d'être intervenu dans une affaire judiciaire impliquant un religieux de l'institution, François Bayrou a démenti fermement à plusieurs reprises.

"On fantasme le surhomme, le ministre ? On veut le mouiller ? C'est juste un quidam quelconque comme je suis une victime quelconque", déclare sa fille.

Pour elle, c'est le "déni collectif" qui a empêché son père, "comme tous les autres parents", dit-elle, de comprendre "le système" et la "perversité" en place à Notre-Dame-de-Bétharram.

- "Crime parfait" -

Alain Esquerre a voulu dédier son récit de 250 pages "à tous les enfants victimes de violences physiques, morales et sexuelles commises par des adultes".

Le silence qui a prévalu jusqu'ici n'est "pas seulement celui d'une époque" mais celui "d'une nation" face à un "crime parfait", commis sur des enfants "qui ont de très nombreuses raisons de ne pas parler", estime l'ancien pensionnaire, victime lui-même de violences physiques.

L'établissement catholique Notre-Dame-de-Bétharram, dans les Pyrénées-Atlantique, le 12 février 2025 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Il décrit un lieu conçu comme une "secte", avec des enseignants jeunes, en début de carrière, face à des enfants "toujours en slip" lors des punitions ou dans la file de la douche hebdomadaire.

On ne s'y fait pas agresser par malchance mais "selon une logique, un choix réfléchi", analyse-t-il, face à la récurrence de témoignages d'enfants de familles monoparentales, élevés par une mère veuve ou une grand-mère pieuse.

Les sévices défilent sous la plume de celui qui a recueilli, inlassablement, la parole de plus de 200 victimes depuis l'automne 2023 : les masturbations imposées sous la tente, les "douleurs anales aiguës" ressenties par un élève passé par la chambre d'un surveillant, les piqûres de seringues remplies d'eau dans les bras, qui font "un mal de chien" ; ou la "confession" qu'un prêtre fait subir à un jeune garçon, nu et agenouillé devant lui.

Alain Esquerre évoque aussi ces repas où l'on ne mange pas à sa faim, malgré les 10.000 francs annuels de frais de scolarité, et revient sur la mort d'un enfant malade, une nuit au dortoir, alors qu'il est seulement sous la surveillance d'adolescents.

Le parquet de Pau a ouvert une information judiciaire il y a deux mois après une année d'enquête sur les plaintes. Un ex-surveillant de Bétharram a été mis en examen et placé en détention provisoire pour viol et agression sexuelle. Deux autres mis en cause ont bénéficié de la prescription des faits.