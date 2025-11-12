Best of des buts amateurs du week-end !
Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.
1/ US Bourbonnaise vs US Ouest 52
Capitaine = responsabilité. Sur cette action de l’US Ouest, le défenseur central avec le brassard fait parler sa créativité pour déjouer le bloc de l’US Bourbonnaise. Pas attaqué à la sortie du rond central, le capitaine dégaine la passe parfaite, qui atterrit dans les pieds de son attaquant. L’attaquant de l’US Ouest conclue l’action avec un petit pont sur le gardien adverse en prime, après un contrôle un peu approximatif, mais suffisant !…
KM pour SOFOOT.com
