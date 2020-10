Best of des buts amateurs du week-end des 3 et 4 octobre 2020 par le Vrai Foot Day et Rematch

Comme chaque lundi, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée de So Foot qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants :On a retrouvé Rory Delap ! Il était en Charente-Maritime ce week-end pour offrir une nouvelle démonstration de sa spécialité : les touches qui font passe décisive. Le ballon atterrit pile dans les pieds de l'attaquant de l'US Pons. Il résiste alors à son défenseur avant de battre le gardien adverse d'une frappe rasante du gauche. Résultat : son équipe, pourtant réduite à 10, s'impose sur la pelouse de Saint-Palais.Ce n'est pas encore la saison des oranges, mais l'US Grégorienne est en avance ! Les Tangos n'ont fait qu'une bouchée de Gévézé dimanche grâce à des buts de Mounaïm, Eduardo et Arthur. Mention particulière pour ce dernier, venu claquer une demi-volée en pleine lucarne à l'entrée de la surface de réparation. Propre.