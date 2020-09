Best of des buts amateurs du week-end des 26 et 27 septembre 2020 par le Vrai Foot Day et Rematch

Comme chaque lundi, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants :Si près, si loin... Un coup-franc pour Varennes envoyé aux abords de la surface de réparation, et un retourné venu du diable vauvert. La clameur monte, le temps s'arrête. "" Pas de bol, le ballon s'envole et termine à côté du but. 100% des gagnants ont tenté leur chance, comme on dit... Le club de l'Allier finira quand même par s'imposer 3-2 sur la pelouse de Bessay.Beaucoup de Saints, et une auréole au-dessus du joueur de Saint André Saint Macaire, auteur de ce somptueux coup-franc. D'un magnifique coup de patte gauche, le Lionel Messi du Maine-et-Loire s'est permis de nettoyer la lucarne, parachevant la victoire des siens 3-1 sur la pelouse de Machecoul Saint-Même. Monsieur propre.