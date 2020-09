Best of des buts amateurs du week-end des 19 et 20 septembre 2020 par le Vrai Foot Day et Rematch

Elles vous avaient manqué ? Les voici de retour ! Retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants :La remise de Giroud pour Griezmann... Poteau rentrant ! Pardon on s'emballe. Pourtant, le but du Puy Saint Bonnet en a des airs. Grâce notamment à une belle remise et cette frappe, l'AS PSB poursuit son parcours et rallie le troisième tour de Coupe des Pays de la Loire sur la pelouse de l'Hirondelle Saint-Julien Concelles. Mention spéciale pour le bruit des cages qui tremblent.Du Salah dans les jambes. Si les U16 de Bergerac Périgord ont étrillé Boé Bon Encontre (6-1), c'est notamment grâce à ce sympathique slalom. Du gauche, le jeune Bergeracois élimine deux joueurs avant de faire la misère au gardien et de marquer dans le but vide.