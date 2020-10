Best of des buts amateurs du week-end des 10 et 11 octobre 2020 par le Vrai Foot Day et Rematch

Comme chaque lundi, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain. Mais ce lundi est singulier puisqu'il succède à la journée du foot amateur organisée par So Foot. Il y a donc quelques morceaux de VFD dedans.

45 minutes à attendre dans le froid breton que ses attaquants marquent, ce n'est pas évident pour un défenseur. Abdou l'a très bien compris et a décidé de prendre ses responsabilités lui-même pour donner l'avantage à l'Etoile Filante de Plougourvest face à l'U.S Cleder d'une frappe lourde et imparable, dans la lucarne du pauvre gardien adverse. Le Giovanni van Bronckhorst de la première division bretonne.On se croirait presque à Port Marie avec Tag, Eloïse et les TekNo. Le RC Port du Havre organisait ce dimanche un match en mode Foot 2 Rue dans le cadre du Vrai Foot Day, la journée du foot amateur organisée une fois par an par So Foot, avec des containers pour délimiter le terrain. L'occasion de vérifier que la Normandie est une terre d'incroyables talents avec un récital du Ben Arfa local : Brice Durand, attaquant de l'équipe 1 de ce club de foot corpo. Crochet intérieur pour enrhumer le défenseur, bis repetita pour effacer le gardien, et il se permet de marquer en entrant balle au pied dans les buts, sur un son de Camélia Jordana. Et comme il n'y a pas de hasard, son équipe a remporté le tournoi. La puissance du port du Havre.