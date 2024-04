Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

À tous les fans de buts incroyables inscrits depuis des champs de patates, voici comme chaque semaine la sélection des plus belles réalisations du week-end, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants. Entre retournée acrobatique, coup franc et frappe du milieu de terrain, il y en aura pour tous les goûts !

1 / FC Semoy vs PITHV/Dadon

Mieux qu’un Ballon d’or, mieux qu’une Coupe du monde, est-ce que le Graal du football ne serait pas de donner son nom à un geste ? Ce joueur du FC Semoy rend ici hommage à Rabah Madjer avec cette réalisation du talon parfaitement exécutée. Désormais, on appellera ça une « Semoy » ici.…

FL pour SOFOOT.com