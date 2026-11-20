Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a exhorté la Réserve fédérale à ne pas procéder à une forte hausse des taux d’intérêt, comme le font certains gouverneurs de la Fed, invoquant le choc de l’offre énergétique et la baisse des prix de livraison du brut.
M. Bessent a déclaré dans une interview accordée à CNBC qu'un gouverneur, qui soutient actuellement une hausse de 50 points de base, avait souhaité une baisse similaire au cours de l'année dernière. « Il semble donc quelque peu incohérent de vouloir aujourd'hui une hausse plus importante, à peine 12 ou 11 mois plus tard », a-t-il déclaré. « J'encourage donc la Fed à se tourner vers l'avenir, et non vers le passé. »(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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