Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a exhorté la Réserve fédérale à ne pas procéder à une forte hausse des taux d’intérêt, comme le font certains gouverneurs de la Fed, invoquant le choc de l’offre énergétique et la baisse des prix de livraison du brut.

M. Bessent a déclaré dans une interview accordée à CNBC qu'un gouverneur, qui soutient actuellement une hausse de 50 points de base, avait souhaité une baisse similaire au cours de l'année dernière. « Il semble donc quelque peu incohérent de vouloir aujourd'hui une hausse plus importante, à peine 12 ou 11 mois plus tard », a-t-il déclaré. « J'encourage donc la Fed à se tourner vers l'avenir, et non vers le passé. »