Bessent et Goolsbee, de la Fed, ont des avis divergents sur le rôle du choc énergétique dans l'inflation

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent , a déclaré vendredi que la Réserve fédérale ne devrait pas relever ses taux en raison d’ une inflation alimentée par un « choc d’offre énergétique » lié à la guerre en Iran . Ces propos , tenus sur CNBC , ont été immédiatement contredits sur la même chaîne par le président de la Fed de Chicago , Austan Goolsbee , qui a affirmé que les pressions sur les prix s’intensifiaient bien au-delà de ce que pouvaient expliquer les prix élevés du pétrole.

« Je pense que la Fed devrait comprendre qu’il s’agit d’un choc d’approvisionnement énergétique », alors que l’économie américaine sous-jacente est très solide, a déclaré Scott Bessent lors d’une interview sur CNBC. « Je pense donc que procéder à des hausses trop importantes dans un contexte de choc d’approvisionnement énergétique alors que celui-ci s’atténue, c’est tenir compte de chiffres très fluctuants … Vous savez, la Fed est censée se projeter dans l’avenir, pas regarder dans le rétroviseur. »

Peu après, la chaîne a reçu Goolsbee , un invité régulier de l'émission matinale « Squawk Box » de CNBC, qui a déclaré que l’inflation n’était pas uniquement due à l’énergie, mais qu’elle s’était étendue au secteur des services et à des domaines tels que les soins médicaux, qui ne sont généralement pas sensibles au prix du pétrole, et qu’elle était également alimentée par une forte demande liée au déploiement des centres de données d’IA.

« Je respecte le secrétaire et j’essaie de comprendre la même chose que lui, à savoir dans quelle mesure cette inflation est persistante. L’inflation liée aux droits de douane et le choc des prix du pétrole étaient censés avoir disparu à présent, mais ce n’est pas le cas », Goolsbee a déclaré. « L’une des énigmes est de savoir pourquoi ces chocs d’offre se sont avérés aussi persistants. Une deuxième question est de savoir si la demande est en surchauffe et si cela contribue à l’inflation, ce qui serait plus inquiétant… L’inflation des services, qui ne provient probablement ni des droits de douane ni du pétrole, est l’un des aspects les plus préoccupants des rapports sur l’inflation que nous recevons. »

Sans s’engager sur une hausse des taux, il a déclaré que la Fed « avait clairement du pain sur la planche pour continuer à rétablir sa crédibilité ».

Ces deux entretiens ont mis en lumière des points de vue divergents sur certains aspects de l’économie américaine qui ont pesé lourdement dans les élections de mi-mandat, notamment la forte inflation ainsi que le rythme effréné du déploiement de l’IA. L’administration Trump a salué l’essor de l’IA et mis l’accent sur ses avantages potentiels, tout en critiquant les collectivités réticentes à accueillir les immenses centres de données nécessaires à cette technologie.

À l’instar d’autres responsables de l’administration, Bessent s'est concentré sur ce qu'il considère comme les causes de l'inflation actuelle, liées au pétrole, et a critiqué la Fed pour sa réaction face à celle-ci.

« Je ne vais pas dire à la Fed ce qu’elle doit faire. Je vais simplement lui dire qu’elle devrait faire preuve d’ouverture d’esprit », Bessent a déclaré, soulignant que la Fed avait baissé ses taux l’année dernière, « et maintenant, faire marche arrière uniquement en raison d’un choc d’offre énergétique, opérer un revirement aussi radical, ce n’est pas ce que je ferais si j’étais à la Fed. Mais je ne suis pas à la Fed. »

Les responsables de la Fed étaient ouverts à la possibilité de « ne pas tenir compte » de l’inflation liée à l’offre au début de la guerre entre les États-Unis et l’Iran. Mais comme l’inflation restait ancrée au-dessus de l’objectif de la Fed, les inquiétudes à ce sujet se sont accrues, tout comme le soutien en faveur de hausses des taux. Entre-temps, des études ont apporté un éclairage différent sur la relation entre les cours du pétrole et l’inflation américaine. Les États-Unis étant un exportateur d’énergie, la hausse des cours mondiaux du pétrole peut se répercuter sur l’économie sous la forme d’une augmentation des bénéfices des entreprises et des salaires, constituant ainsi une source d’inflation indépendante des problèmes d’approvisionnement que la banque centrale ne peut ignorer facilement.

Les récents rapports sur l’emploi et l’inflation , meilleurs que prévu , ont encore renforcé les arguments en faveur de nouvelles hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale , et ont même incité certains responsables à évoquer la nécessité d’une hausse supérieure à la normale – d’un demi-point de pourcentage – lors de la prochaine réunion de la banque centrale, les 8 et 9 décembre.

« Nous observons des signes de difficultés depuis plusieurs mois d’affilée si l’on considère l’ampleur de l’inflation », Goolsbee a déclaré. « Dans les catégories qui ne dépendent ni des prix du pétrole ni des droits de douane, on constate toujours une stagnation, voire dans certains cas une évolution dans la mauvaise direction… Cette situation ne disparaîtra pas, quelle que soit l’évolution du prix du pétrole. »

« Sommes-nous sur la voie d’un retour à 2 %? Mon sentiment actuel est que ce n’est pas le cas et que nous devons faire face à cette situation », Goolsbee a déclaré. « La sagesse conventionnelle veut que l’on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher une surchauffe de la demande », a-t-il ajouté, les prochaines données sur l’inflation étant déterminantes pour savoir si la Fed doit accélérer le rythme de ses hausses de taux.