Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bescond et Jacquelin triomphent Reuters • 25/01/2020 à 14:17









Bescond et Jacquelin triomphent par Samuel Martin (iDalgo) Décidément, la France continue sa merveilleuse Coupe du Monde de Biathlon. Après les podium de Fourcade et Claude jeudi ou encore celui d'Anaïs Bescond hier, la Française a récidivé en dominant le relais simple mixte à Pokljuka en compagnie d'Émilien Jacquelin. C'était un duo inédit, il a répondu présent. Les Tricolores remportent le 30e podium de l'Equipe de France cette saison. Pourtant, la gagne n'était pas assurée au début du dernier debout, mais la Normande a réalisé un magnifique 5/5 pour éloigner ses concurrentes et filer seule vers la ligne d'arrivée. Devants avec les Français pendant une grande partie de la course, les Norvégiens se sont effondrés dans le dernier relais et terminent à la 4e place derrière l'Estonie et l'Autriche.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.