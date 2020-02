Besançon : les babouins, persona non grata du zoo de la Citadelle

Ils n'étaient plus les bienvenus et étaient dans le collimateur de la direction du zoo de la Citadelle de Besançon depuis plus de 7 ans. Les babouins de Guinée du parc ont été transférés dans un autre établissement parce qu'ils avaient petit à petit endommagé les murs de la Citadelle de Vauban, raconte Le Parisien. Ce monument, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, abrite en son sein le zoo.Lire aussi Les trois bizarreries? du babouin de Guinée !Depuis plusieurs années, le sujet était sur la table, mais aucune décision aussi radicale n'avait été encore prise. Désormais, ces singes iront commettre leurs méfaits ailleurs. Ils ont été transférés au zoo refuge de la Tanère, à côté de Chartres. Un voyage de 450 km pour les éloigner du site classé. Ces babouins de Guinée, dont l'espèce est menacée, avaient pour habitude d'abîmer les murs de la Citadelle Vauban, mais aussi tout ce qu'il se trouvait autour.Partir pour mieux revenir« Ils grattent beaucoup, ils ressortent les cailloux et les petites pierres et leur urine est assez corrosive et acidifie la pierre », précise Margaux Pizzo, responsable du parc zoologique de la Citadelle auprès du Parisien. L'affaire remonte pourtant à 2013. Date à laquelle les mammifères ont commencé à être dans le viseur de la ville propriétaire du zoo. « Ils grattent les joints des murailles et cela fait, à la longue, des dégâts. Cette espèce n'est pas adaptée à ces lieux », pestait...