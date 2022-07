Besançon interdit à son tour la porte ouverte aux commerces climatisés

Après Bourg-en-Bresse et Lyon, Besançon a à son tour pris vendredi un arrêté interdisant aux commerces climatisés de garder leur porte ouverte, afin de limiter la consommation d'énergie.

"Parce que certains magasins sont moins attentionnés dans cet effort d'économie, parce que le gaspillage énergétique n'est plus tolérable, j'ai pris un arrêté concernant l'ouverture des portes des magasins climatisés", a écrit aux commerçants de la ville la maire écologiste de Besançon, Anne Vignot.

Entrant en effet vendredi jusqu'au 21 septembre, l'arrêté, consulté par l'AFP, s'applique aux "établissements commerciaux ou de services (...) donnant sur les espaces extérieurs", mais pas aux cafés et aux restaurants ayant une terrasse extérieure.

Mercredi, Lyon avait pris un arrêté semblable, n'autorisant plus les commerces "à maintenir leurs portes ouvertes pendant que leur système de climatisation est en fonctionnement".

"Il s'agit d'une décision de bon sens pour le bien de la planète et donc pour le bien de toutes et tous", considère, dans un communiqué, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, invitant aussi les commerces à éteindre vitrines et enseignes plus tôt et à passer en éclairage LED.

La mairie de Bourg-en-Bresse (40.000 habitants) applique une telle mesure depuis lundi, avec une amende de 38 euros pour les infractions relevées par la police municipale.