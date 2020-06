Bertrand Dacosta : "Le juge du Conseil d'État n'est pas dans sa tour d'ivoire"

Pour le droit, il est question de code de justice administrative et d'ordonnances de jugement. Pour les supporters des clubs concernés, il s'agit de savoir si leur équipe descendra ou pas dans la division inférieure ou si elle pourra jouer un match de barrage. Plongée au cœur du plus beau sac de nœuds du moment avec Bertrand Dacosta, le juge des référés du Conseil d'État qui voit les requêtes et les recours du football français s'empiler sur son bureau depuis quelques semaines.

C'est un peu trop résumé ! On va essayer de faire le plus simple possible : le Conseil d'État est la juridiction suprême de l'ordre administratif, qui en principe intervient uniquement comme juge de cassation. C'est l'équivalent de la Cour de cassation pour les affaires publiques, disons.Je vais y venir. Dans quelle mesure le juge administratif est-il compétent en matière de football, de rugby, de basket ou de handball ? C'est que, dans le système sportif français, les fédérations sportives et le cas échéant les ligues professionnelles sont considérées comme délégataires du service public. C'est-à-dire qu'il y a un service public du sport en France, c'est un modèle qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays européens, et c'est la raison pour laquelle chaque fédération agit en tant que délégataire de l'État lorsqu'elle réglemente son propre sport. C'est la raison pour laquelle c'est le juge administratif qui a à connaître de ses décisions. Le Conseil d'État, en principe, il n'intervient que comme juge de cassation une fois que les affaires ont été vues en première instance par les tribunaux administratifs, puis en appel par les cours administratives d'appel. Et au bout du compte, on arrive en cassation. Mais en référé les circuits sont différents, le Conseil d'État est directement compétent en première instance pour connaître des recours qui sont dirigés contre les actes réglementaires, pris par des autorités à compétence nationale comme les fédérations sportives. Donc lorsqu'une fédération sportive prend une décision non pas individuelle, mais de nature réglementaire,