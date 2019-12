Bernio Verhagen, le footballeur fantôme qui affole le Danemark

Passée relativement inaperçue à l'international au-delà de son caractère comique, l'affaire Bernio Verhagen passionne le Danemark ces derniers jours. Il faut dire qu'elle réunit tous les ingrédients de l'histoire incroyable : une pincée de football, un soupçon d'arnaque, quelques cuillerées d'usurpation d'identité, le tout sur un lit d'accusations de racisme, de violences et, cerise sur le gâteau, de la prison. À table.

Transnistrie, Afrique du Sud, Chili et Danemark

"On a trouvé ça étrange qu'un joueur de 25 ans, professionnel depuis seulement huit mois, se retrouve soudainement à Viborg, un club danois sans histoire, presque ennuyeux..."Lasse Vøge, journaliste à BT

Les petites histoires du championnat danois n'ont pas tous les jours droit à l'attention des médias du monde entier. Alors, quand celle d'un club danois qui aurait signé un "faux" footballeur se retrouve à être traitée dans des brèves aux quatre coins du monde, ça attise forcément la curiosité. Le 22 novembre dernier, le Danemark commence doucement à s'agiter autour du cas de Bernio Verhagen, écarté dès son premier entraînement avec son nouveau club en raison de son faible niveau. Les soupçons de fraude se font de plus en plus pressants. Viborg communique une première fois et s'explique : "Différente, c'est peu de le dire. Rembobinons. À en croire son profil sur Transfermarkt, Bernio Jordan Enzo Verhagen est né en février 1994 à Paramaribo, la capitale du Suriname. Il a fait ses classes au Willem II, en Hollande,ce qu'a confirmé la KNVB, qui trouve des traces de sa présence au club entre 2009 et 2010. Par la suite, il enchaîne quelques piges à Oosterhout, puis Den Dungen, avant de disparaître de leur système. Mais pas du football : en février, Bernio Verhagen resurgit. Il apparaît d'abord en Transnistrie, au Dinamo-Auto Tiraspol, puis en Afrique Lire la suite de l'article sur SoFoot.com