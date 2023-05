Bernardo Silva : « Je ne sais rien faire avec mon pied droit »

Le strict opposé d’Ousmane Dembélé.

Dans un entretien fleuve accordé à France Football , Bernardo Silva s’est livré comme rarement, notamment au sujet de son utilisation à Manchester City. Même lui avoue ne plus savoir véritablement quel est son poste : « En vrai, mon poste naturel, c’est numéro 8 ou numéro 10. Mais, sur les dernières années, j’ai joué faux 9, excentré droit. J’ai même évolué latéral gauche cette saison. […] Je parle beaucoup de foot avec Rúben Dias, défenseur central. J’ai beaucoup de curiosité pour connaître et savoir ce qu’il fait pendant le match, et lui pareil. Si je dois jouer un jour comme défenseur central… On imagine, hein, car je n’ai pas la taille ou la force pour faire ça. Mais je saurais quoi faire. Ça m’intéresse de savoir ce que font les joueurs à leur poste, derrière, au milieu ou devant. » …

AL pour SOFOOT.com