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Bernardo s’en va
information fournie par So Foot 16/04/2026 à 22:24

Bernardo s’en va

Bernardo s’en va

Bernardo Silva a annoncé son départ de Manchester City au terme de la saison. Le symbole, aussi, de la fin de l’ère Guardiola qui approche.

Après neuf ans de services et dix-huit trophées, Bernardo Silva a annoncé son départ de Manchester City à l’issue de cette saison 2025-2026. Le temps, peut-être, d’accrocher une ultime Premier League au palmarès dans un sprint final fou, et le Portugais pourra s’offrir à 31 ans son tour d’honneur sous les hourras des supporters de l’Etihad. Comme la conclusion d’une belle parenthèse sous l’étendard Guardiola, pour un joueur qui aura longtemps compté, sans pour autant avoir attiré les projecteurs.

Thank you @ManCity 💙 pic.twitter.com/yznSiqxiPp…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

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