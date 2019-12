Bernard Thibault : « Ce qui s'est passé en 1995 est un événement considérable »

En décembre 1995, l'ex-secrétaire général de la CGT est à la tête de la fédération des cheminots. Il est la figure marquante d'un des plus grands mouvements sociaux de la fin du XXe siècle, qui fera céder le premier ministre Alain Juppé sur la réforme des retraites.

« Je ne rentre pas chez moi pendant trois semaines. J'oublie même de fêter l'anniversaire de mon fils, qui a alors 4 ans et s'en souvient encore. A partir de la première manifestation, le 24 novembre 1995, je passe l'intégralité de mes journées au siège de la CGT, à Montreuil, et toutes mes nuits dans un hôtel en face. C'est du non-stop. Attention, on ne part pas à l'aventure. Un mouvement de cette ampleur n'est jamais spontané. Cela fait des mois que les cheminots se battent pour les salaires et les conditions de travail.

Donc, dès le début, parce qu'on sait que le mouvement a de grandes chances de tenir, on a déjà une organisation structurelle. On a dressé un tableau dans le couloir pour le suivi quasiment en temps réel, et on nous rapporte en permanence tout ce qui se passe en régions. Le taux de grévistes, l'ambiance, la couverture média... Il y a au moins deux réunions par jour.

Au début, évidemment, on se fait traiter de privilégiés jusqu'à ce que Le Parisien publie, début décembre, un sondage qui indique que 62 % des Français soutiennent le mouvement. C'est le début de la fin pour la position du gouvernement. Jusqu'ici, j'ai des relations avec les journalistes, mais, là, ça n'a rien à voir, je suis sollicité tous les jours et de plus en plus invité pour expliquer le fond de l'affaire sur les plateaux télé. Il faut traverser Paris, qui est paralysé.

« C'est la première fois que je vais à Matignon, mais je ne suis pas intimidé, car le rapport de force est largement à notre avantage. »

