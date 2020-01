Bernard Tapie : «Même avec le pire des cancers, on n'est jamais foutu»

Hasard du calendrier, le jour même où, le 29 janvier, le tribunal de commerce de Bobigny devait se prononcer sur une éventuelle mise en liquidation judiciaire de ses sociétés, Bernard Tapie avait rendez-vous avec les lecteurs du Parisien. Le tribunal a reporté les débats au 4 mars mais l'homme d'affaires, lui, était bien là. Durant une heure et demie, il a, d'une voix forte, raconté son cancer, ses ennuis judiciaires, la prison, évoqué Emmanuel Macron, l'OM, les chances du PSG en Ligue des champions, mais aussi dit ses craintes sur l'état de santé du pays et la possibilité de voir Marine Le Pen accéder à l'Elysée en 2022.LE CANCER. «Avec les métastases et à mon âge, le diagnostic n'est pas certain»Fouzia Belkhir. Comment allez-vous et comment évolue votre cancer ?BERNARD TAPIE. Je veux d'abord vous dire que les gens que je croise à l'hôpital sont toujours convaincus qu'il y a mieux ailleurs. C'est faux ! Les établissements publics sont ceux dans lesquels on est le mieux soigné. Ensuite, j'ai pris conscience après avoir révélé publiquement mon cancer que c'est une maladie dont on ne parle pas, dont on n'ose même pas dire le nom. Moi, j'ai accepté d'en parler pour partager cette chose essentielle : l'énergie dont on dispose a un pouvoir dans la guérison. Je dis aux patients : je vous en supplie, prenez sur vous, essayez de prendre le moins possible de produits qui anesthésient. Bien sûr, il n'y a pas de surhomme, j'en prends, moi aussi, mais j'essaie de résister autant que je peux pour garder mes défenses naturelles au plus haut niveau.Fouzia Belkhir. Malgré tout, votre cancer s'est-il aggravé ?Les cancers dont je souffre, avec les métastases et mon âge (NDLR : 77 ans), font qu'il n'y a pas aujourd'hui de pronostic certain. Quand on m'a proposé de rejouer, vingt ans après, « Vol au-dessus d'un nid de coucou », avant de dire oui à cette pièce de folie, j'ai consulté ...