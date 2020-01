Bernard Preynat, le père qui se croyait tout-puissant, face aux juges

François Devaux, 40 ans, se souvient particulièrement d'une levée des couleurs avec son groupe scout Saint-Luc à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) il y a trois décennies. « Il y avait une 2 CV sur le parking qui dérangeait Preynat. Dans une démonstration de force, il a alors sifflé les chefs de la troupe qui, à dix, ont illico déplacé la voiture vingt-mètres plus loin. Il prenait tout l'espace quand il parlait et tout le monde se taisait. Nous, avec nos rangers, on avait l'impression d'appartenir à un régiment de paras ! », se remémore ce rénovateur d'intérieur. LIRE AUSSI > Pédophilie dans l'église : comment l'affaire Preynat a libéré la parole des victimesCet aumônier « à l'aura très forte », doté d'un « esprit militaire et patriarcal », qui « voulait faire des petits garçons de vrais hommes », ce fut aussi son prédateur en col romain qui, au printemps 1990, a souillé son innocence. Trente ans après avoir été une proie de ses pulsions pédophiles, quatre ans après avoir été confronté à lui durant la garde à vue, l'ancien louveteau devrait retrouver l'ancien prêtre ce lundi matin au tribunal correctionnel de Lyon. Le conditionnel s'impose car ce procès médiatique, programmé de longue date, et prévu pour durer jusqu'à vendredi, pourrait être perturbé par la grève des robes noires du barreau de Lyon opposées à la réforme des retraites et donc être reporté à mardi... ou plus tard. Bernard Preynat, ici en 2012 ou 2013. ABACA/Andbz Sur le banc des parties civiles, François Devaux fait partie des dix victimes « non prescrites », toutes masculines, de Bernard Preynat entre 1986 et 1990. Devenu le symbole d'un clergé déviant et de l'omerta des sommets de l'Église, déclencheur également de « l'affaire Barbarin », le prévenu de 74 ans est jugé pour « atteintes sexuelles sur des mineurs de moins de 15 ans » commises par une personne ayant autorité. Un délit ...