Bernard Montiel, de «Vidéo Gag» à l'oreille d'Emmanuel Macron

16 octobre 2019, 10h23. Une voix féminine, d'une politesse exquise, dans le combiné : « Je vous passe le souverain ! » Faut-il qu'il le tienne en haute estime pour que le prince Albert II de Monaco, qui a rang de chef d'Etat et se fait rare dans les médias, accepte de prendre de son temps pour parler de Bernard Montiel. « Un ami », dit-il d'emblée, « quelqu'un qui gagne à être connu ». Il apprécie « son esprit malicieux, son humour : il aime faire des blagues. Il a un carnet d'adresses tellement extraordinaire et toujours des histoires croustillantes à raconter ». Il se souvient de fort joyeuses soirées dans la maison de l'animateur avec vue sur la dune du Pilat, dans le bassin d'Arcachon. Le prince achève : « J'aimerais le voir plus souvent. Quelquefois, j'ai besoin de rire un peu ».«Pardon, mais votre com' est à chier !»Rarement personnalité publique aura eu une image si erronée. De ce grand pudique, jaloux de sa vie privée, les Français savent peu de choses, sinon qu'il a animé dans les années 1980 des émissions de divertissement cultes et autres bêtisiers à forte audience : « La Une est à vous » ; « Ordinacoeur » ; « Une famille en or » ; « Surprise sur prise » ; et surtout « Vidéo Gag » ; dont il avait soufflé le concept à Étienne Mougeotte, grand patron de TF1, mais qu'il ne voulait pas présenter. « Ça a tout de suite cartonné. »Ça l'a piégé, enfermé dans la caricature de l'amuseur public, du mondain de service, « du bouffon » comme il dit. « Les Inconnus » s'étaient délecté à le croquer, dans un sketch, en animateur demeuré. Ça l'a longtemps rendu malheureux. « Je suis à un âge où on s'en fout un peu », relativise cet éternel jeune homme, qui a ravalé de longue date sa soif de reconnaissance. Qui songerait, avec sa veste en cuir cintrée, qu'il a 62 ans ?Les fidèles d'Alain Juppé font partie de ceux qui en parlent le mieux. À la fin des années ...