Bernard Kouchner : « Soleimani a mérité 25 fois qu'on le tue »

Il continue de courir le monde, mais pour le moment, il boite un peu. « On vient de m'enlever un plâtre, je m'étais cassé un os du pied », explique-t-il. Bernard Kouchner est au repos forcé, lui qui était encore récemment chez ses « amis kurdes » et qui est attendu fin janvier à Dakar puis Bamako. C'est donc dans son bureau, à Paris, que l'habitué des grands espaces reçoit. Au mur, les photos de ses petits enfants côtoient celles de quelques grandes figures : Castro, Mitterrand, le Dalaï-Lama et bien sûr sa compagne, la journaliste Christine Ockrent. Celle-ci n'aura finalement pas le temps de passer une tête : « Elle a son cours de gym dans une autre pièce puis elle enchaîne avec une téléconférence pour préparer son émission de radio sur France Culture. »

La retraite n'est pas à l'ordre du jour pour l'un des couples les plus emblématiques de France. Et à 80 ans, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy a toujours le verbe haut quand il s'agit de dresser un état du monde.Le Point : 2020 vient à peine de commencer et déjà certains prédisent une année noire. On vient de passer juste à côté d'un conflit ouvert entre Washington et Téhéran, à la suite de l'assassinat par un drone américain du général iranien Soleimani. La troisième guerre mondiale, on y va tout droit ?Bernard Kouchner : La guerre semblait proche, c'est vrai. Mais la guerre est proche, au Moyen-Orient, c'est tous les jours...