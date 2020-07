Bernard Joannin : " Amiens a pris une balle perdue "

C'est désormais officiel, Bernard Joannin présidera la saison prochaine un club qui évoluera en Ligue 2. Les dossiers, les recours, la LFP, l'avenir... Le président de l'Amiens SC fait le point après ces quelques semaines hors du commun.

"C'était vraiment quelque chose qui m'a passionné, parce que j'avais l'impression de mener une juste cause, vous voyez ?"

"On a un esprit de guerrier, si vous prenez l'histoire, la Picardie est une terre qui a souvent été envahie. Les gens ont l'habitude de souffrir, de souffrir du chômage, Whirlpool, tout ça, des grands problèmes de chômage sur cette région qui est en train de se reconstruire. Donc les gens savent ce que c'est que souffrir."

Écoutez, je suis animé par une profonde fierté d'avoir mené ce combat avec de nombreux soutiens. Des soutiens à la fois du monde du football, Jean-Michel Larqué, Christophe Dugarry, Laurent Blanc... Et aussi des soutiens qui ont dépassé le monde du football, Jean-Pierre Pernault... Beaucoup de gens ont trouvé que ma position de défendre un sport humain et solidaire, de défendre les valeurs que le football professionnel n'aurait jamais dû perdre, que doivent avoir tous les sportifs, c'était un beau combat. Et j'ai eu, je vous l'assure, beaucoup de plaisir à le mener avec toutes mes équipes. C'était vraiment quelque chose qui m'a passionné parce que j'avais l'impression de mener une juste cause, vous voyez ?C'est incroyable, le soutien populaire qu'on a reçu. Vous savez, quand vous descendez d'une division, les supporters sont toujours un petit peu aigris à votre encontre. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Tout le monde s'est rendu compte que nous descendons de façon injuste. Quand on vous fait descendre alors qu'il reste 25% des matchs à effectuer et que si vous prenez les quatre dernières saisons, c'est toujours dans le dernier quart que vous avez été le meilleur, ce que j'avais appelé le, et ce sont des faits... En National, on est montés à la dernière journée. En Ligue 2, on est montés à la dernière minute. Et les deux années de Ligue